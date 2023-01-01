«Великолепная семерка» – это сериальная адаптация одноименного киношедевра Джона Стерджеса 1960 года. События разворачиваются на границе США и Мексики в 1880-е годы. Бандитская шайка под предводительством жестокого Кальверы год от года терроризирует маленькую мексиканскую деревню, но жители отсиживаются в своих домах, не решаясь принять бой. Старейшина деревни продает свои последние часы, чтобы на вырученные деньги послать людей в ближайший американский город за подмогой. Прийти на выручку решаются семеро…