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Киноафиша Сериалы Великолепная семерка

Великолепная семерка ( - …)

The Magnificent Seven
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Amazon Prime Video
О чем сериал

«Великолепная семерка» – это сериальная адаптация одноименного киношедевра Джона Стерджеса 1960 года. События разворачиваются на границе США и Мексики в 1880-е годы. Бандитская шайка под предводительством жестокого Кальверы год от года терроризирует маленькую мексиканскую деревню, но жители отсиживаются в своих домах, не решаясь принять бой. Старейшина деревни продает свои последние часы, чтобы на вырученные деньги послать людей в ближайший американский город за подмогой. Прийти на выручку решаются семеро…

В ролях Персонажи
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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