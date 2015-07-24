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Постер сериала Последний
Постер сериала Последний
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Последний

Последний (2015 - 2015)

Laseuteu 16+
Год выпуска 2015
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал jTBC
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут
О чем сериал

Ещё совсем недавно Чан Тхэ-хо был успешным трейдером, но однажды он ошибся, и они с партнером потеряли всё. Не только своё, но и чужие деньги, которые ещё и были бандитские. Опасаясь разборок, его напарник сводит счеты с жизнью, а сам Тхэ-хо оказывается в буквальном смысле на улице, найдя себе пристанище в районе сеульского вокзала. Тут он и узнает, что у бездомных есть своя иерархия и законы. Но оказавшись в такой ситуации, Тхэ-хо не сдаётся и клянется сделать всё, чтобы вернуться на свой олимп.

В ролях
В ролях
Beom-su Lee
Ли Чхоль-мин
Ким Джи-хун
Чан Вон-ён
Ан Сэ-ха
Тон Ха
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Последний - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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