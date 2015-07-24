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Постер к 1-му сезону сериала Последний
Киноафиша Сериалы Последний Сезоны Сезон 1

Laseuteu 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 июля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последний »

Ещё совсем недавно Чан Тхэ-хо был успешным трейдером, но однажды он ошибся, и они с партнером потеряли всё. Не только своё, но и чужие деньги, которые ещё и были бандитские. Опасаясь разборок, его напарник сводит счеты с жизнью, а сам Тхэ-хо оказывается в буквальном смысле на улице, найдя себе пристанище в районе сеульского вокзала. Тут он и узнает, что у бездомных есть своя иерархия и законы. Но оказавшись в такой ситуации, Тхэ-хо не сдаётся и клянется сделать всё, чтобы вернуться на свой олимп.

Список серий 1-го сезона сериала «Последний » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 июля 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 июля 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 июля 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 августа 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 августа 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 августа 2015
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 августа 2015
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 августа 2015
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 августа 2015
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
22 августа 2015
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
28 августа 2015
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 августа 2015
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
4 сентября 2015
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
5 сентября 2015
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
11 сентября 2015
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
12 сентября 2015
График выхода всех сериалов
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