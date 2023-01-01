В центре событий сериала «Солнечный ливень» оказывается женщина-архитектор по имени Марта. Она считает свою жизнь состоявшейся и счастливой, пока в один миг все не идет прахом. Сперва клиент отказывается от важного проекта, из-за чего начальник со скандалом увольняет героиню, а затем она узнает, что у ее мужа есть любовница. Чтобы развеяться, Марта едет в подмосковный пансионат, где влюбляется в своего сверстника Олега. Но выясняется, что дочь этого мужчины – девушка, в которую влюблен ее собственный сын.