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Киноафиша Сериалы Солнечный ливень

Солнечный ливень (2023 - …)

Сонячна злива 16+
Год выпуска 2023
Страна Украина/Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

В центре событий сериала «Солнечный ливень» оказывается женщина-архитектор по имени Марта. Она считает свою жизнь состоявшейся и счастливой, пока в один миг все не идет прахом. Сперва клиент отказывается от важного проекта, из-за чего начальник со скандалом увольняет героиню, а затем она узнает, что у ее мужа есть любовница. Чтобы развеяться, Марта едет в подмосковный пансионат, где влюбляется в своего сверстника Олега. Но выясняется, что дочь этого мужчины – девушка, в которую влюблен ее собственный сын.

В ролях
В ролях
Светлана Столярова
Прохор Дубравин
Прохор Дубравин
Светлана Зельбет
Светлана Зельбет
Виктория Видок
Максим Девизоров
Максим Девизоров
Сергей Коршиков
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Солнечный ливень - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
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