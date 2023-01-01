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Постер к 1-му сезону сериала Солнечный ливень
Киноафиша Сериалы Солнечный ливень Сезоны Сезон 1

Сонячна злива 16+
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Солнечный ливень»

В 1-м сезоне сериала «Солнечный ливень» Марта понимает, что ее привычная жизнь рушится буквально на глазах. Важный клиент отклоняет ее архитектурный проект, на который ее фирма делала большую ставку. В ярости начальник со скандалом отправляет Марту на все четыре стороны. Но дома приключения продолжаются. Выясняется, что сын женщины без памяти влюбился, а муж нашел любовницу и уходит из семьи. Бросив все, Марта покупает путевку и сбегает от проблем в санаторий. Там она встречает мужчину своей мечты, и ей кажется, что она еще может стать счастливой. Но выясняется, что Олег женат, а его дочь – та самая скандальная избранница сына Марты.

Список серий сериала Солнечный ливень График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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