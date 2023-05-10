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Постер к 1-му сезону телешоу Обратный отсчет
Киноафиша Сериалы Обратный отсчет Сезоны Сезон 1

Обратный отсчет 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 12 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Обратный отсчет»

В 1 сезоне шоу «Обратный отсчет» давние коллеги Пушной и Маркони объединяются для ведения викторины. Их студию посетят звезды, которые попытаются сохранить три миллиона, а в финале поборются за оставшуюся сумму. Игра состоит из пяти раундов, в каждом из которых участникам придется решать интеллектуальные задачи. И сделать это необходимо за ограниченный срок. Когда время заканчивается, со счета участников начинают списываться деньги. То же самое происходит и в случае неверного ответа. Кому из звездных гостей улыбнется удача?

Список серий 1-го сезона телешоу «Обратный отсчет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2023
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
17 мая 2023
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
24 мая 2023
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
2 июня 2023
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
9 июня 2023
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
16 июня 2023
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
23 июня 2023
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
30 июня 2023
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
7 июля 2023
График выхода всех сериалов
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