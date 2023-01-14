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Король огненной охоты 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Король огненной охоты
Киноафиша Сериалы Король огненной охоты Сезоны Сезон 1

Hikari no Ou
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Король огненной охоты»

В 1 сезоне сериала «Король огненной охоты» после масштабной войны большинство людей оказалось заражено неким патогеном. Инфекция, которая поразила людей, такова, что от любого соприкосновения с огнем человек загорается заживо, точно спичка. При этом людям по-прежнему требуется тепло для выживания. Единственный безопасный источник для них — это загадочные животные, именуемые Духами огня. Они обитают в лесной чаще, а люди устраивают охоту на них. Среди добытчиков появилась легенда о существовании Короля огненных охотников — удивительном человеке, который способен достать особенную звезду — комету, летающую во Вселенной.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Король огненной охоты График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Отправление Departure
Сезон 1 Серия 1
14 января 2023
Три невесты The Three Brides
Сезон 1 Серия 2
21 января 2023
Фракции мира Fractions of the World
Сезон 1 Серия 3
28 января 2023
Мерцающее пламя Flickering Flame
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2023
Ребенок-паук The Spider Child
Сезон 1 Серия 5
11 февраля 2023
Столица The Capital
Сезон 1 Серия 6
18 февраля 2023
Случайная встреча Chance Encounter
Сезон 1 Серия 7
25 февраля 2023
Сад богов Garden of the Gods
Сезон 1 Серия 8
4 марта 2023
Молниеносная пушка The Lightning Cannon
Сезон 1 Серия 9
11 марта 2023
Уродливые дети Malformed Children
Сезон 1 Серия 10
18 марта 2023
График выхода всех сериалов
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