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Король огненной охоты 2023 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Король огненной охоты
Киноафиша Сериалы Король огненной охоты Сезоны Сезон 2

Hikari no Ou
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Король огненной охоты»

Во 2-м сезоне сериала «Король огненной охоты» минувшая война полностью преобразовала окружающий мир. Теперь повсюду густые леса, а люди заболели неким патогеном. Инфекция, с которой столкнулись люди, весьма опасна. Если человек соприкоснется с огнем, то сразу сгорит живьем. Но тепло нужно всем, чтобы выжить, и люди все еще испытывают в нем потребность. Каждый, кто болен, может получить огонь от черных зверей, которых прозвали Духами огня. Они живут в дремучих чащах. Люди устраивают на них охоту, поскольку животные — единственный источник огня, который безопасен для зараженных людей.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Король огненной охоты График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Лунные серпы Lunar Sickles
Сезон 2 Серия 1
14 января 2024
Ревущий гром Roaring Thunder
Сезон 2 Серия 2
21 января 2024
Великое Дерево The Great Tree
Сезон 2 Серия 3
28 января 2024
Скрытый огонь Banked Fire
Сезон 2 Серия 4
4 февраля 2024
Море деревьев Sea of Trees
Сезон 2 Серия 5
11 февраля 2024
Божественный дворец The Divine Palace
Сезон 2 Серия 6
18 февраля 2024
Пустая девушка The Empty Girl
Сезон 2 Серия 7
25 февраля 2024
Небесный зверь Heavenly Beast
Сезон 2 Серия 8
3 марта 2024
Леди-Богиня Lady Goddess
Сезон 2 Серия 9
10 марта 2024
Свет лампы Lamplight
Сезон 2 Серия 10
17 марта 2024
График выхода всех сериалов
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