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Король огненной охоты
Сезоны
Король огненной охоты, список сезонов
Hikari no Ou
Год выпуска
2023
Страна
Япония
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
WOWOW
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.9
IMDb
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Список сезонов сериала «Король огненной охоты»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
14 января 2023 - 18 марта 2023
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
14 января 2024 - 17 марта 2024
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