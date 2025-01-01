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Суперчетверка
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Суперчетверка, список сезонов
Super 4
6+
Год выпуска
2014
Страна
Франция
Эпизод длится
11 минут
Телеканал
France 3
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Рейтинг сериала
7.4
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
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Список сезонов сериала «Суперчетверка»
Сезон 1 / Season 1
52 эпизода
2 августа 2014 - 11 мая 2015
Сезон 2 / Season 2
52 эпизода
17 февраля 2016 - 15 апреля 2018
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