«Суперчетверка» – это франко-германский фантастический анимационный сериал о четверых отважных героях. Алекс – средневековый принц, готовый на все ради чести прекрасных дам, Руби – безжалостная пиратка, штурмующая торговые корабли, Твинкл – настоящая фея с крылышками и волшебной палочкой, а Джин – гениальный ученый. Эти удивительные персонажи были изгнаны из своих миров и времен, чтобы встретиться и объединиться против злых сил. Теперь они защищают все, что им дорого, от всевозможных подлецов и злодеев.