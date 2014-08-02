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Киноафиша Сериалы Суперчетверка

Суперчетверка (2014 - 2018)

Super 4 6+
Год выпуска 2014
Страна Франция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 11 минут
Телеканал France 3
Продолжительность сериала 19 часов 4 минуты
Смотрите за 1
О чем сериал

«Суперчетверка» – это франко-германский фантастический анимационный сериал о четверых отважных героях. Алекс – средневековый принц, готовый на все ради чести прекрасных дам, Руби – безжалостная пиратка, штурмующая торговые корабли, Твинкл – настоящая фея с крылышками и волшебной палочкой, а Джин – гениальный ученый. Эти удивительные персонажи были изгнаны из своих миров и времен, чтобы встретиться и объединиться против злых сил. Теперь они защищают все, что им дорого, от всевозможных подлецов и злодеев.

В ролях
В ролях
Элисон Ли Розенфельд
Элисон Ли Розенфельд
Том Уэйлэнд
Том Уэйлэнд
Сара Наточенни
Тайлер Банч
Тайлер Банч
Билли Боб Томпсон
Билли Боб Томпсон
Вероника Тейлор
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Суперчетверка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 52 эпизода
 
Суперчетверка - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 52 эпизода
 
Кадры из сериала
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