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Суперчетверка 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Суперчетверка
Киноафиша Сериалы Суперчетверка Сезоны Сезон 1

Super 4 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 августа 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 52
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Суперчетверка»

В 1 сезоне сериала «Суперчетверка» где-то далеко-далеко существует нейтральный мир, в котором оказываются все потерянные и изгнанные существа из разных реальностей. Именно там однажды знакомятся четверо совершенно разных и несовместимых, на первый взгляд, персонажей. Джин – талантливый ученый из нашего времени, любящий строгие черные костюмы и современные гаджеты. Алекс – средневековый принц, привыкший сражаться с драконами за честь прекрасных дам. Руби – отважная пиратка, гроза морей и мужских сердец. А Твинкл – и вовсе розовая феечка со стрекозиными крыльями. Они объединяются, чтобы защищать свои родные миры.
 

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Суперчетверка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
День уборки Cleaning Day
Сезон 1 Серия 1
2 августа 2014
Всадники драконов Dragonriders
Сезон 1 Серия 2
2 августа 2014
Я - король I'm the King
Сезон 1 Серия 3
9 августа 2014
Джин Четыре Gene's Four
Сезон 1 Серия 4
9 августа 2014
Интеллектуальная сеть Mindnet
Сезон 1 Серия 5
23 августа 2014
Княжеская свадьба Princely Wedding
Сезон 1 Серия 6
23 августа 2014
Великий Гонк The Great Gonk
Сезон 1 Серия 7
30 августа 2014
Малыш дракон Baby Dragon
Сезон 1 Серия 8
6 сентября 2014
Колоссальный вызов A Colossal Challenge
Сезон 1 Серия 9
26 февраля 2015
Давай Руби! Go Ruby!
Сезон 1 Серия 10
5 марта 2015
Песня аиста The Song of the Stork
Сезон 1 Серия 11
18 октября 2014
Замок с привидениями Haunted Castle
Сезон 1 Серия 12
30 октября 2014
Проблемы с башней Tower Trouble
Сезон 1 Серия 13
25 февраля 2015
Туман над Кингслендом Fog Over Kingsland
Сезон 1 Серия 14
25 октября 2014
Руби, королева морей - часть 1 Ruby, Queen of the Seas - Part 1
Сезон 1 Серия 15
1 января 2015
Руби, королева морей - часть 2 Ruby, Queen of the Seas - Part 2
Сезон 1 Серия 16
1 января 2015
Руби, королева морей - часть 3 Ruby, Queen of the Seas - Part 3
Сезон 1 Серия 17
1 января 2015
Руби, королева морей - часть 4 Ruby, Queen of the Seas - Part 4
Сезон 1 Серия 18
1 января 2015
Спасение принца Александра Saving Prince Alexander
Сезон 1 Серия 19
1 ноября 2014
Конвой чести Convoy of Honor
Сезон 1 Серия 20
6 сентября 2014
Операция Головорез Operation Swashbuckler
Сезон 1 Серия 21
1 марта 2015
Спящий приятель Sleeping Buddy
Сезон 1 Серия 22
20 сентября 2014
Преступники гравитации Outlaws of Gravity
Сезон 1 Серия 23
11 октября 2014
Осада The Siege
Сезон 1 Серия 24
18 октября 2014
Жажда разрушения Appetite for Destruction
Сезон 1 Серия 25
25 октября 2014
Металлический век The Metal Age
Сезон 1 Серия 26
1 ноября 2014
Ваше желание для меня закон Your Wish is My Command
Сезон 1 Серия 27
10 января 2015
Золотая палочка The Golden Wand
Сезон 1 Серия 28
25 февраля 2015
Финальные отсчеты The Final Countdowns
Сезон 1 Серия 29
10 января 2015
Книга заклинаний в опасности Spell Book in Danger
Сезон 1 Серия 30
7 февраля 2015
Репа и старое кружево Turnips and Old Lace
Сезон 1 Серия 31
17 января 2015
Молчание статуй Silence of the Statues
Сезон 1 Серия 32
23 февраля 2015
Пророчество The Prophecy
Сезон 1 Серия 33
11 мая 2015
Честь пирата A Pirate's Honor
Сезон 1 Серия 34
7 февраля 2015
Белый кролик The White Rabbit
Сезон 1 Серия 35
24 января 2015
Гусь с золотым яйцом The Goose with the Golden Egg
Сезон 1 Серия 36
24 января 2015
Джин, Техно Исследователь - Часть 1 Gene, Techno Explorer - Part 1
Сезон 1 Серия 37
1 января 2015
Джин, Техно Исследователь - Часть 2 Gene, Techno Explorer - Part 2
Сезон 1 Серия 38
1 января 2015
Джин, Техно Исследователь - Часть 3 Gene, Techno Explorer - Part 3
Сезон 1 Серия 39
1 января 2015
Джин, Техно Исследователь - Часть 4 Gene, Techno Explorer - Part 4
Сезон 1 Серия 40
1 января 2015
Ярость дракона Rage of the Dragon
Сезон 1 Серия 41
3 марта 2015
Отрицательный Negative
Сезон 1 Серия 42
17 апреля 2015
Все, что блестит All That Glitters
Сезон 1 Серия 43
21 февраля 2015
Некоторым нравится волшебство Some Like It Magical
Сезон 1 Серия 44
11 февраля 2015
Яростный эльф The Furious Elf
Сезон 1 Серия 45
24 февраля 2015
Леди Единорог Lady Unicorn
Сезон 1 Серия 46
31 января 2015
Робот у фей A Robot at the Fairies
Сезон 1 Серия 47
3 марта 2015
Истоки - Часть 1 Origins - Part 1
Сезон 1 Серия 48
28 февраля 2015
Истоки - Часть 2 Origins - Part 2
Сезон 1 Серия 49
28 февраля 2015
Истоки - Часть 3 Origins - Part 3
Сезон 1 Серия 50
28 февраля 2015
Истоки - Часть 4 Origins - Part 4
Сезон 1 Серия 51
28 февраля 2015
Перемирие The Truce
Сезон 1 Серия 52
17 февраля 2015
График выхода всех сериалов
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