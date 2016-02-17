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Суперчетверка 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Суперчетверка
Киноафиша Сериалы Суперчетверка Сезоны Сезон 2

Super 4 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 52
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Суперчетверка»

Во 2 сезоне сериала «Суперчетверка» Пороховой остров захватывают маленькие зеленые человечки. Они обещают людям, что пришли с миром, однако их действия противоречат этим словам. У вторженцев есть лазеры и другое опасное оружие, которым они пользуются против землян. Суперчетверка выясняет, что им нужна лава из вулкана острова, чтобы выполнить миссию своего великого лидера Сикрониора: уничтожить Землю. Тем временем Твинкл позволяют посетить цветочный фестиваль в ее родном мире фей. Новость приводит ее в восторг, но друзья относятся к этому с подозрением. Выясняется, что их страхи небезосновательны…

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Суперчетверка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Особые захватчики Special Invaders
Сезон 2 Серия 1
22 октября 2016
Похитители фей Fairy Snatchers
Сезон 2 Серия 2
22 октября 2016
Зажги мой огонь Light my Fire
Сезон 2 Серия 3
29 октября 2016
Шаркруби Sharkruby
Сезон 2 Серия 4
29 октября 2016
Разочарованный остров Disanchanted Island
Сезон 2 Серия 5
5 ноября 2016
Разработайте свой собственный бизнес Mine Your Own Business
Сезон 2 Серия 6
5 ноября 2016
Лабиринт страхов The Maze of Fears
Сезон 2 Серия 7
19 ноября 2016
Рики Риктус Ricky Rictus
Сезон 2 Серия 8
10 декабря 2016
Саботаж Sabotage
Сезон 2 Серия 9
10 декабря 2016
Сэр Клино Sir Cleano
Сезон 2 Серия 10
17 декабря 2016
Давайте будем рациональными Let’s Be Rational
Сезон 2 Серия 11
13 февраля 2017
Логика и магия Logic and Magic
Сезон 2 Серия 12
15 февраля 2017
Безумный безумный мир A Mad Mad World
Сезон 2 Серия 13
15 февраля 2017
Добро пожаловать в джунгли Welcome to the Jungle
Сезон 2 Серия 14
16 февраля 2017
Зачарованные джунгли Enchanted Jungle
Сезон 2 Серия 15
16 февраля 2017
Суперпятерка Super 5
Сезон 2 Серия 16
17 февраля 2016
Горько-сладкое сокровище Bittersweet Treasure
Сезон 2 Серия 17
17 февраля 2017
Проблемы с пузырями Bubble Trouble
Сезон 2 Серия 18
19 февраля 2017
Темный Единорог The Dark Unicorn
Сезон 2 Серия 19
11 марта 2017
Юбилей короля The King’s Jubilee
Сезон 2 Серия 20
12 марта 2017
Супер Джин Super Gene
Сезон 2 Серия 21
21 марта 2017
Телохранители Bodyguards
Сезон 2 Серия 22
19 марта 2017
Мерцающая королева пиратов Twinkle Queen of the Pirates
Сезон 2 Серия 23
25 марта 2017
Супертройка Super 3
Сезон 2 Серия 24
26 марта 2017
Разыскивается Рок Брок Wanted Rock Brock
Сезон 2 Серия 25
1 апреля 2017
Подвинь это Move It
Сезон 2 Серия 26
2 апреля 2017
Игрушка в коробке Toy Boxed
Сезон 2 Серия 28
8 октября 2017
Субботняя рыцарская лихорадка Saturday Knight Fever
Сезон 2 Серия 29
14 октября 2017
Поэтическая вечеринка Poetry Party
Сезон 2 Серия 30
15 октября 2017
Юрское сафари Jurassic Safari
Сезон 2 Серия 31
21 октября 2017
Серая магия Grey Magic
Сезон 2 Серия 32
4 ноября 2017
Принцесса Руби Princess Ruby
Сезон 2 Серия 33
5 ноября 2017
Крысолов из Кингсленда The Pied Piper of Kingsland
Сезон 2 Серия 34
22 октября 2017
Романтика с опалом Romancing The Opal
Сезон 2 Серия 35
29 октября 2017
Бесконечно далеки Worlds Apart
Сезон 2 Серия 36
28 октября 2017
Сверх быстрый Super Fast
Сезон 2 Серия 37
24 февраля 2018
Начальство Superior
Сезон 2 Серия 38
25 февраля 2018
Очень плохой Super Bad
Сезон 2 Серия 39
3 марта 2018
Мы пришли с миром We Come in Peace
Сезон 2 Серия 40
4 марта 2018
Половина на половину Half and Half
Сезон 2 Серия 41
10 марта 2018
Спасение пирата Акульей Бороды Saving Pirate Sharkbeard
Сезон 2 Серия 42
11 марта 2018
Сердце рыцаря Heart of a Knight
Сезон 2 Серия 43
17 марта 2018
Супер Рок Super Rock
Сезон 2 Серия 44
18 марта 2018
Истина далеко там The Truth is Far Out There
Сезон 2 Серия 45
24 марта 2018
Миграции пришельцев Migrations of Aliens
Сезон 2 Серия 46
24 марта 2018
Погоня за хамелеоном Chasing the Chameleon
Сезон 2 Серия 47
31 марта 2018
Небо падает The Sky Is Falling
Сезон 2 Серия 48
1 апреля 2018
Фея Хэппи Fairy Happy
Сезон 2 Серия 49
7 апреля 2018
Пиратский вирус The Pirate Virus
Сезон 2 Серия 50
8 апреля 2018
Все вместе, часть 1 All Together Now Part 1
Сезон 2 Серия 51
15 апреля 2018
Все вместе, часть 2 All Together Now Part 2
Сезон 2 Серия 52
15 апреля 2018
Летающая акула Flying Shark
Сезон 11 Серия 27
2 апреля 2017
График выхода всех сериалов
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