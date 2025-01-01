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Опасный отряд
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Опасный отряд, список сезонов
Danger Force
12+
Год выпуска
2020
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
Nickelodeon
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
3
голоса
4.1
IMDb
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Список сезонов сериала «Опасный отряд»
Сезон 1 / Season 1
25 эпизодов
28 марта 2020 - 17 июля 2021
Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов
23 октября 2021 - 7 июля 2022
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
20 апреля 2023 - 21 февраля 2024
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