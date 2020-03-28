Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Опасный отряд 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Опасный отряд
Киноафиша Сериалы Опасный отряд Сезоны Сезон 1

Danger Force 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 25
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Опасный отряд»

В 1 сезоне сериала «Опасный отряд» события разворачиваются через несколько недель после того, как Капитан Чел и Опасный Малый одержали победу над Дрексом. Они открывают Академию одаренных, где первыми подопечными оказываются Чапа, Майлз, Мика и Бос. Эти подростки случайно получили уникальные способности. Ребята объединились и окрестили себя «Опасный отряд». Первое, что предстоит понять молодым супергероям: им придется всем лгать. Опытный в этом вопросе Швоз рассказывает новобранцам, как контролировать силы и держать свою личность в тайне. «Опасный отряд» мечтает сражаться со злодеями.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
4.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Опасный отряд График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пробуждение силы опасности The Danger Force Awakens
Сезон 1 Серия 1
28 марта 2020
Скажи мое имя Say My Name
Сезон 1 Серия 2
4 апреля 2020
Капитан Майонез Captain Mayonnaise
Сезон 1 Серия 3
11 апреля 2020
Ночь злодеев Villains' Night
Сезон 1 Серия 4
18 апреля 2020
Игры пантомимы Mime Games
Сезон 1 Серия 5
25 апреля 2020
Любовь Чапы Chapa's Crush
Сезон 1 Серия 6
1 августа 2020
Возвращение ребенка Return of the Kid
Сезон 1 Серия 7
7 ноября 2020
Мика в середине Mika in the Middle
Сезон 1 Серия 8
14 ноября 2020
Война тысячи розыгрышей: Часть I The Thousand Pranks War: Part I
Сезон 1 Серия 9
21 ноября 2020
Война тысячи розыгрышей: Часть 2 The Thousand Pranks War: Part II
Сезон 1 Серия 10
28 ноября 2020
Вниз идет Санта: Часть 1 Down Goes Santa: Part 1
Сезон 1 Серия 11
12 декабря 2020
Вниз идет Санта: Часть 2 Down Goes Santa: Part 2
Сезон 1 Серия 12
19 декабря 2020
Виджа Игры Vidja Games
Сезон 1 Серия 13
23 января 2021
Испытайте друзей Test Friends
Сезон 1 Серия 14
30 января 2021
Маленький динамит Lil' Dynomite
Сезон 1 Серия 15
6 февраля 2021
Монси Montsy
Сезон 1 Серия 16
20 февраля 2021
Подбери его, чтобы выиграть Twin It to Win It
Сезон 1 Серия 17
27 февраля 2021
Радиоактивный кот Radioactive Cat
Сезон 1 Серия 18
6 марта 2021
У Майлза есть видения Miles Has Visions
Сезон 1 Серия 19
13 марта 2021
Капитан Чел наносит удар Captain Man Strikes Out
Сезон 1 Серия 20
12 июня 2021
Мэнли мужчина Manlee Men
Сезон 1 Серия 21
19 июня 2021
Привидение SW.A.G Is Haunted
Сезон 1 Серия 22
26 июня 2021
Семейная ложь Family Lies
Сезон 1 Серия 23
3 июля 2021
Земля в Бозе Earth to Bose
Сезон 1 Серия 24
10 июля 2021
Жесткий диск Drive Hard
Сезон 1 Серия 25
17 июля 2021
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше