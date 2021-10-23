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Опасный отряд 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Опасный отряд
Киноафиша Сериалы Опасный отряд Сезоны Сезон 2

Danger Force 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 26
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Опасный отряд»

Во 2 сезоне сериала «Опасный отряд» Рик Твитлер возвращается с новым планом по управлению разумом Мики с помощью жуткой видеоигры в виртуальной реальности. Задача Опасного отряда — вытащить Рика Твитлера из Мики, прежде чем они все навсегда застрянут в Темных веках. После того как Майлзу приходит видение, что Рик Твитлер все еще здесь, «Опасный отряд» отправляется вглубь «Мужского гнезда», чтобы отыскать его. По пути они сталкиваются с давним заклятым врагом. После того как «Мужское гнездо» будет запущено в открытый космос, «Опасный отряд» должен безопасно посадить корабль обратно на Землю...

Рейтинг сериала

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4.1 IMDb
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Список серий сериала Опасный отряд График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Самозванец среди нас An Imposter Among Us
Сезон 2 Серия 1
23 октября 2021
Опасность среди нас A Danger Among Us
Сезон 2 Серия 2
30 октября 2021
Киборг среди нас A Cyborg Among Us
Сезон 2 Серия 3
6 ноября 2021
Генри среди нас A Henry Among Us
Сезон 2 Серия 4
13 ноября 2021
Крабпалуза Krampapalooza
Сезон 2 Серия 5
20 ноября 2021
Мюзикл Мики Mika's Musical
Сезон 2 Серия 6
6 января 2022
Чувак, где мой багги? Dude, Where's My Man Buggy?
Сезон 2 Серия 7
13 января 2022
Проблемы с питанием, часть 1 Power Problems Part 1
Сезон 2 Серия 8
20 января 2022
Проблемы с питанием, часть 2 Power Problems Part 2
Сезон 2 Серия 9
27 января 2022
Атака клонов Attack of The Clones
Сезон 2 Серия 10
3 февраля 2022
Похитители бутылок Bottle Snatchers
Сезон 2 Серия 11
10 февраля 2022
Девушка, которая кричала "Опасность" The Girl Who Cried Danger
Сезон 2 Серия 12
17 февраля 2022
Миллиарды Билски Bilsky's Billions
Сезон 2 Серия 13
24 февраля 2022
Джек Клипер Jack the Clipper
Сезон 2 Серия 14
3 марта 2022
Супы The Supies
Сезон 2 Серия 15
9 апреля 2022
Инопланетный зоопарк Alien Zoo
Сезон 2 Серия 16
28 апреля 2022
Пойдем в кино! Let's Go to the Movies!
Сезон 2 Серия 17
5 мая 2022
Атака миньяка Minyak Attack
Сезон 2 Серия 18
12 мая 2022
Уличные бои Street Fightin'
Сезон 2 Серия 19
19 мая 2022
Домашний телефон Чапы Chapa's Phone Home
Сезон 2 Серия 20
26 мая 2022
Дядя Хэмбоун Uncle Hambone
Сезон 2 Серия 21
9 июня 2022
Новая школа Кто дис? New School Who Dis?
Сезон 2 Серия 22
16 июня 2022
Герои классовых боевиков Class Action Heroes
Сезон 2 Серия 23
23 июня 2022
Свадьба Трентури Wedding of the Trentury
Сезон 2 Серия 24
30 июня 2022
Троянская сила Trojan Force
Сезон 2 Серия 25
7 июля 2022
Мы сделали плохую вещь We Did A Bad Thing
Сезон 2 Серия 26
7 июля 2022
График выхода всех сериалов
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