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Опасный отряд 2020 - 2024, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Опасный отряд
Киноафиша Сериалы Опасный отряд Сезоны Сезон 3

Danger Force 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 20 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Опасный отряд»

В 3 сезоне сериала «Опасный отряд», когда их родной город сталкивается с беспрецедентной угрозой, Капитан Чел и его бывшие протеже считают, что это знак. Они понимают, что им предстоит вновь вернуться к тому, что они любят больше всего: защите мирных жителей Суэллвью от злых сил. Напомним, в финале предыдущего сезона Капитан Чел и «Опасный отряд» решили провести свадьбу века для ведущего новостей Swellview Трента Оверандера и его подруги из виртуальной реальности, известной под никнейком Tracy426. Когда их тайные личности становятся известны, «Опасный отряд» должен сделать все, чтобы их родители не узнали, кем они являются на самом деле.

Рейтинг сериала

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4.1 IMDb
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Список серий сериала Опасный отряд График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сила возвращается, часть 1 The Force Returns Part 1
Сезон 3 Серия 1
20 апреля 2023
Сила возвращается, часть 2 The Force Returns Part 2
Сезон 3 Серия 2
27 апреля 2023
Большой динамит Big Dynomite
Сезон 3 Серия 3
4 мая 2023
Стражи хвостика Guardians of the Ponytail
Сезон 3 Серия 4
11 мая 2023
Майлз продает свою душу Miles Sells His Soul
Сезон 3 Серия 5
18 мая 2023
Шикарный фестиваль дыни SwellMelonFest
Сезон 3 Серия 6
25 мая 2023
Эй, где Швоз? Hey, Where's Schwoz?
Сезон 3 Серия 7
25 декабря 2023
Более тупая сила Dumber Force
Сезон 3 Серия 8
24 января 2024
Не заходи туда! Don't Go In There!
Сезон 3 Серия 9
31 января 2024
Вечеринка по случаю дня рождения Боуза Bose's Birthday Party
Сезон 3 Серия 10
7 февраля 2024
Рэй прощает Ray Forgives
Сезон 3 Серия 11
14 февраля 2024
Битва за Свеллвью The Battle For Swellview
Сезон 3 Серия 12
21 февраля 2024
Битва за Свеллвью. Часть 2 The Battle for Swellview (2)
Сезон 3 Серия 13
21 февраля 2024
График выхода всех сериалов
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