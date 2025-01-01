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Дни хирурга Мишкина 1977, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дни хирурга Мишкина
Киноафиша Сериалы Дни хирурга Мишкина Сезоны Сезон 1

Дни хирурга Мишкина 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 января 1977
Год выпуска 1977
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дни хирурга Мишкина»

Талантливый хирург Евгений Львович Мишкин работает в больнице крохотного городка Хатуницы. Его призвание — лечить людей. Работа фактически является смыслом жизни Мишкина. Он не ищет материальных благ, наград, почётных званий, даже выстраивание карьеры его не интересует. Пациенты важнее всего остального. Жена Евгения Львовича, по образованию искусствовед, не понимает такого образа жизни и рвётся обратно в Москву. Конфликт в семье зреет давно, но теперь он готов вылиться в решительные шаги. Супруга ставит вопрос ребром: муж должен выбрать семью или работу. В больницу поступает новый пациент, это сложный случай. Евгений Львович разработал уникальную методику хирургического вмешательства позволяющую помочь даже в таких обстоятельствах. Ученики и коллеги Мишкина защищают докторские диссертации, описывая в теории практические методы талантливого доктора. Только самому хирургу нет никакого дела до учёных степеней, в это время он спасает жизни.
 

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дни хирурга Мишкина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 января 1977
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 января 1977
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 января 1977
График выхода всех сериалов
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