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Точь-в-точь, список сезонов

Точь-в-точь 16+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Эпизод длится 2 часа 30 минут
Телеканал Первый канал

Рейтинг шоу

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4.8 IMDb
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Список сезонов телешоу «Точь-в-точь»
Точь-в-точь - Сезон 1 Сезон 1
15 эпизодов 2 марта 2014 - 1 января 2015
Точь-в-точь - Сезон 2 Сезон 2
14 эпизодов 15 февраля 2015 - 31 мая 2015
Точь-в-точь - Сезон 3 Сезон 3
12 эпизодов 20 сентября 2015 - 1 января 2016
Точь-в-точь - Сезон 4 Сезон 4
13 эпизодов 18 сентября 2016 - 1 января 2017
Точь-в-точь - Сезон 5 Сезон 5
11 эпизодов 21 февраля 2021 - 16 мая 2021
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