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X-фактор (2011), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу X-фактор
Киноафиша Сериалы X-фактор Сезоны Сезон 3

The X Factor
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 11 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 26
Продолжительность сезона 52 часа 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «X-фактор»

В 3 сезоне шоу «X-фактор» к Саймону Коуэллу в жюри вновь присоединяется Деми Ловато. Также новыми судьями проекта становятся мексиканская певица Паулина Рубио и американская вокалистка Келли Роуленд. В таком составе звезды отправляются на поиски талантов. Прелесть формата заключается в том, что у 12-летней девочки и 90-летнего старика оказываются равные шансы на победу. Главное, чтобы у них был талант и воля к победе! На первом этапе судьи самостоятельно отделяют зерна от плевел и мух от котлет в открытых отборочных турах. Однако дальше в игру вступают зрители, которые могут подарить победу полюбившемуся участнику.

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Список серий 3-го сезона телешоу «X-фактор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Прослушивание №1 Auditions #1
Сезон 3 Серия 1
11 сентября 2013
Прослушивание №2 Auditions #2
Сезон 3 Серия 2
12 сентября 2013
Прослушивание №3 Auditions #3
Сезон 3 Серия 3
18 сентября 2013
Прослушивание №4 Auditions #4
Сезон 3 Серия 4
19 сентября 2013
Прослушивание №5 Auditions #5
Сезон 3 Серия 5
25 сентября 2013
Прослушивание №6 Auditions #6
Сезон 3 Серия 6
26 сентября 2013
Раунд №1 с участием четырех председателей The Four-Chair Challenge Round #1
Сезон 3 Серия 7
2 октября 2013
Раунд №2 с участием четырех председателей The Four-Chair Challenge Round #2
Сезон 3 Серия 8
3 октября 2013
Раунд №3 с участием четырех председателей The Four Chair Challenge Round #3
Сезон 3 Серия 9
9 октября 2013
Раунд №4 с участием четырех председателей The Four Chair Challenge Round #4
Сезон 3 Серия 10
10 октября 2013
Выявлены 12 лучших финалистов Top 12 Finalists Revealed
Сезон 3 Серия 11
29 октября 2013
Встречайте 12 лучших Meet The Top 12
Сезон 3 Серия 12
31 октября 2013
Топ-12 исполнителей Top 12 Perform
Сезон 3 Серия 13
6 ноября 2013
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Сезон 3 Серия 14
7 ноября 2013
Перфоманс-шоу Performance Show
Сезон 3 Серия 15
13 ноября 2013
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Сезон 3 Серия 16
14 ноября 2013
Перфоманс-шоу Performance Show
Сезон 3 Серия 17
20 ноября 2013
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Сезон 3 Серия 18
21 ноября 2013
Перфоманс-шоу Performance Show
Сезон 3 Серия 19
27 ноября 2013
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Сезон 3 Серия 20
28 ноября 2013
7 лучших исполнителей Top 7 Perform
Сезон 3 Серия 21
4 декабря 2013
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Сезон 3 Серия 22
5 декабря 2013
5 лучших исполнителей Top 5 Perform
Сезон 3 Серия 23
11 декабря 2013
Показать результаты Results Show
Сезон 3 Серия 24
12 декабря 2013
Перфоманс-шоу Performance Show
Сезон 3 Серия 25
18 декабря 2013
Объявлен победитель Winner Announced
Сезон 3 Серия 26
19 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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