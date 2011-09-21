Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

X-фактор (2011), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу X-фактор
Киноафиша Сериалы X-фактор Сезоны Сезон 1

The X Factor
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 26
Продолжительность сезона 52 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «X-фактор»

В 1 сезоне шоу «X-фактор» прослушивания певцов проходят в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Далласе, Майами, Чикаго и Нью-Йорке. Членами жюри становятся телеведущий Саймон Коуэлл, обладатель премии «Грэмми», автор песен и музыкальный продюсер Л.А. Рид, а также популярные певицы Шерил Коул, Пола Абдул и Николь Шерзингер. Команда профессиональных музыкантов объезжает все Соединенные Штаты Америки в поисках талантов. Лучшие из лучших оказываются в финале проекта и могут выступить перед судьями еще раз, но уже на глазах у сотен тысяч телезрителей. Финалисты поборются за уникальный контракт со звукозаписывающей компанией на пять миллионов долларов.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона телешоу «X-фактор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Прослушивание №1 Auditions #1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2011
Прослушивание №2 Auditions #2
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2011
Прослушивание №3 Auditions #3
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2011
Прослушивание №4 Auditions #4
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 2011
Учебный лагерь, часть 1 Boot Camp, Part 1
Сезон 1 Серия 5
5 октября 2011
Учебный лагерь, часть 2 Boot Camp, Part 2
Сезон 1 Серия 6
6 октября 2011
Дома судей, часть 1 Judges' Homes, Part 1
Сезон 1 Серия 7
13 октября 2011
Дома судей, часть 2 Judges' Homes, Part 2
Сезон 1 Серия 8
16 октября 2011
Дома судей, часть 3 Judges' Homes, Part 3
Сезон 1 Серия 9
18 октября 2011
Выявлены финалисты Finalists Revealed
Сезон 1 Серия 10
25 октября 2011
ЖИВОЕ Шоу №1 LIVE Performance Show #1
Сезон 1 Серия 11
2 ноября 2011
Шоу результатов №1 LIVE Results Show #1
Сезон 1 Серия 12
3 ноября 2011
ЖИВОЕ Шоу №2 LIVE Performance Show #2
Сезон 1 Серия 13
9 ноября 2011
Шоу результатов №2 LIVE Results Show #2
Сезон 1 Серия 14
10 ноября 2011
ЖИВОЕ Шоу №3 LIVE Performance Show #3
Сезон 1 Серия 15
16 ноября 2011
Шоу результатов №3 LIVE Results Show #3
Сезон 1 Серия 16
17 ноября 2011
ЖИВОЕ Шоу №4 - 9 лучших выступлений LIVE Performance Show #4 - Top 9 Perform
Сезон 1 Серия 17
22 ноября 2011
Шоу результатов №4 - 2 из 9 проголосовали за LIVE Results Show #4 - 2 of 9 Voted Off
Сезон 1 Серия 18
23 ноября 2011
ЖИВОЕ выступление №5 - 7 лучших выступлений LIVE Performance Show #5 - Top 7 Perform
Сезон 1 Серия 19
30 ноября 2011
Шоу результатов №5 - 2 из 7 проголосовали за LIVE Results Show #5 - 2 of 7 Voted Off
Сезон 1 Серия 20
1 декабря 2011
ЖИВОЕ шоу № 6 - 5 лучших выступлений LIVE Performance Show #6 - Top 5 Perform
Сезон 1 Серия 21
7 декабря 2011
Шоу результатов № 6 - 1 из 5 проголосовали за LIVE Results Show #6 - 1 of 5 Voted Off
Сезон 1 Серия 22
8 декабря 2011
ЖИВОЕ Шоу №7 - 4 лучших выступления LIVE Performance Show #7 - Top 4 Perform
Сезон 1 Серия 23
14 декабря 2011
Шоу результатов №7 - 1 из 4 проголосовали за LIVE Results Show #7 - 1 of 4 Voted Off
Сезон 1 Серия 24
15 декабря 2011
Финал сезона, часть 1 из 2 LIVE Season Finale, Part 1 of 2
Сезон 1 Серия 25
21 декабря 2011
Финал сезона, часть 2 из 2 LIVE Season Finale, Part 2 of 2
Сезон 1 Серия 26
22 декабря 2011
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше