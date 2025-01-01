Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу X-фактор
Киноафиша Сериалы X-фактор Сезоны

X-фактор, список сезонов

The X Factor
Год выпуска 2011
Страна США
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал FOX

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
5 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов телешоу «X-фактор»
X-фактор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов 21 сентября 2011 - 22 декабря 2011
 
X-фактор - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
27 эпизодов 12 сентября 2012 - 20 декабря 2012
 
X-фактор - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
26 эпизодов 11 сентября 2013 - 19 декабря 2013
 
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше