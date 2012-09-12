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X-фактор (2011), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу X-фактор
Киноафиша Сериалы X-фактор Сезоны Сезон 2

The X Factor
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 27
Продолжительность сезона 54 часа 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «X-фактор»

Во 2 сезоне шоу «X-фактор» происходят перестановки в команде членов жюри. На места Полы Абдул и Николь Шерзингер приходят Бритни Спирс и Деми Ловато. Саймон Коуэлл остается в качестве председателя судейской коллегии. Прослушивания вновь проходят в нескольких городах Америки на глазах у тысяч зрителей, что исключает жульничество и «подсуживание» тем или иным конкурсантам. Судьба участников лишь в их руках: она зависит от таланта, голоса, упорства, умения держаться на сцене и, конечно, от «фактора X» – капризной и неверной Госпожи Удачи. Однако, несмотря на прозрачные правила, в финале шоу не обходится без серьезного конфликта между судьями.

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Список серий 2-го сезона телешоу «X-фактор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Прослушивание №1 Auditions #1
Сезон 2 Серия 1
12 сентября 2012
Прослушивание №2 Auditions #2
Сезон 2 Серия 2
13 сентября 2012
Прослушивание №3 Auditions #3
Сезон 2 Серия 3
19 сентября 2012
Прослушивание №4 Auditions #4
Сезон 2 Серия 4
20 сентября 2012
Прослушивание №5 Auditions #5
Сезон 2 Серия 5
26 сентября 2012
Прослушивание №6 Auditions #6
Сезон 2 Серия 6
27 сентября 2012
Учебный лагерь №1 Boot Camp #1
Сезон 2 Серия 7
3 октября 2012
Учебный лагерь №2 Boot Camp #2
Сезон 2 Серия 8
4 октября 2012
Учебный лагерь №3 / Дома судей №1 Boot Camp #3/Judge's House #1
Сезон 2 Серия 9
10 октября 2012
Дома судей №2 Judge's House #2
Сезон 2 Серия 10
10 октября 2012
Дома судей №3 Judges' Homes #3
Сезон 2 Серия 11
11 октября 2012
Финалисты выбраны № 1 Finalists Chosen #1
Сезон 2 Серия 12
31 октября 2012
Финалисты выбраны № 2 Finalists Chosen #2
Сезон 2 Серия 13
1 ноября 2012
12 лучших исполнителей Top 12 Perform
Сезон 2 Серия 14
7 ноября 2012
Шоу результатов в прямом эфире № 1 LIVE Results Show #1
Сезон 2 Серия 15
8 ноября 2012
Лучшие финалисты выступают в прямом эфире № 2 Top Finalists Perform LIVE Show #2
Сезон 2 Серия 16
14 ноября 2012
Результаты шоу в прямом эфире № 2 LIVE Results Show #2
Сезон 2 Серия 17
15 ноября 2012
Лучшие финалисты выступают в прямом эфире №3 Top Finalists Perform LIVE Show #3
Сезон 2 Серия 18
21 ноября 2012
Шоу результатов в прямом эфире №3 LIVE Results Show #3
Сезон 2 Серия 19
22 ноября 2012
Лучшие финалисты выступают в прямом эфире № 4 Top Finalists Perform LIVE Show #4
Сезон 2 Серия 20
28 ноября 2012
Лучшие финалисты выступают в прямом эфире № 4 LIVE Results Show #4
Сезон 2 Серия 21
29 ноября 2012
Лучшие финалисты выступают в прямом эфире № 5 Top Finalists Perform LIVE Show #5
Сезон 2 Серия 22
5 декабря 2012
Шоу результатов в прямом эфире № 5 LIVE Results Show #5
Сезон 2 Серия 23
6 декабря 2012
Лучшие финалисты выступают в прямом эфире № 6 Top Finalists Perform LIVE Show #6
Сезон 2 Серия 24
12 декабря 2012
Шоу результатов в прямом эфире № 6 LIVE Results Show #6
Сезон 2 Серия 25
13 декабря 2012
Финал сезона, часть 1 Season Finale, Part 1
Сезон 2 Серия 26
19 декабря 2012
Финал сезона, часть 2 Season Finale, Part 2
Сезон 2 Серия 27
20 декабря 2012
График выхода всех сериалов
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