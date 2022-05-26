Комедия о поиске себя в духе легендарной «Дряни». Сериал «Младшая сестра» — это авторский проект актрисы и сценаристки Симоне Натан («Наш флаг означает смерть»). Здесь она играет главную роль — молодую женщину по имени Лулу, которая слишком сильно привязана к своей еврейской семье. Несмотря на постоянное давление, девушка пытается понять, кто она такая и чего хочет в этой жизни. Для этого ей нужно проделать большую работу — научиться отстаивать личные границы и слушать свой внутренний голос. Этот путь не всегда будет приятным!