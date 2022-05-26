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Постер сериала Младшая сестра
Постер сериала Младшая сестра
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Киноафиша Сериалы Младшая сестра

Младшая сестра (2022 - 2022)

Kid Sister 18+
Год выпуска 2022
Страна Новая Зеландия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 23 минуты
Телеканал TVNZ+
Продолжительность сериала 1 час 55 минут
О чем сериал

Комедия о поиске себя в духе легендарной «Дряни». Сериал «Младшая сестра» — это авторский проект актрисы и сценаристки Симоне Натан («Наш флаг означает смерть»). Здесь она играет главную роль — молодую женщину по имени Лулу, которая слишком сильно привязана к своей еврейской семье. Несмотря на постоянное давление, девушка пытается понять, кто она такая и чего хочет в этой жизни. Для этого ей нужно проделать большую работу — научиться отстаивать личные границы и слушать свой внутренний голос. Этот путь не всегда будет приятным!

Младшая сестра - трейлер
Младшая сестра
трейлер
В ролях
В ролях
Пол Уильямс
Флоренс Хэртиган
Симоне Натан
Аманда Биллинг
Джефф Шустерман
Джозеф Нэйтан
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Младшая сестра - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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