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Младшая сестра 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Младшая сестра
Киноафиша Сериалы Младшая сестра Сезоны Сезон 1

Kid Sister 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 55 минут
О чем 1-й сезон сериала «Младшая сестра»

В 1-м сезоне сериала «Младшая сестра» молодая девушка по имени Лулу безуспешно пытается справиться со своими психологическими проблемами и пройти процесс сепарации от своей большой еврейской семьи. События разворачиваются в Окленде, Новая Зеландия, где большинство людей считают себя больше гражданами мира, нежели евреями. Однажды на похоронах родственника, куда съезжаются все многочисленные тети и дяди, Лулу приходится соврать, что она встречается с парнем-евреем. Затем девушка сбегает с траурной церемонии, чтобы провести ночь со своим вовсе не ортодоксальным бойфрендом Олли.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Младшая сестра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 мая 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 мая 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 мая 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 мая 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 мая 2022
График выхода всех сериалов
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