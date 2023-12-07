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Младшая сестра 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Младшая сестра
Киноафиша Сериалы Младшая сестра Сезоны Сезон 2

Kid Sister 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 55 минут
О чем 2-й сезон сериала «Младшая сестра»

Во 2-м сезоне сериала «Младшая сестра» очаровательная и непосредственная Лулу (Симоне Натан) возвращается со вторым сезоном проекта «Младшая сестра». Главная героиня из Новой Зеландии наконец-то обретает то самое «женское счастье», к которому активно подталкивали еврейские родственники. Отношения с Олли (Пол Уильямс) перестают быть тайной, парень всё больше и больше погружается в мир ортодоксального иудаизма и во всех вопросах личной жизни советуется с раввином. А Лулу между тем успевает стать мамой и отдать ребенка на воспитание родному брату. Слишком много проблем навалилось на младшую сестру, и теперь ей надо будет разобраться в своих отношениях с парнем, религией, семьей и материнством.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Младшая сестра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
7 декабря 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
7 декабря 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
7 декабря 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
7 декабря 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
7 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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