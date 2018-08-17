"Все или ничего: Манчестер Сити" - это футбольное документальное шоу, в котором футбольный клуб "Манчестер Сити" показывает свою жизнь. Шоу предоставляет зрителям уникальный доступ к закрытым дверям клуба, игрокам и тренерскому штабу, чтобы показать, как они работают и прилагают усилия для достижения успеха на всех уровнях.

В шоу участвуют игроки, главный тренер, технический персонал и руководство клуба "Манчестер Сити". Зрители могут наблюдать за играми, тренировками и ежедневной жизнью клуба, а также получить эксклюзивную информацию и комментарии от всех участников.