Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Черный лотос" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Все или ничего: Манчестер Сити
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Все или ничего: Манчестер Сити

Все или ничего: Манчестер Сити (2018 - 2018)

All or Nothing: Manchester City
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность телешоу 6 часов 40 минут
О чем телешоу

"Все или ничего: Манчестер Сити" - это футбольное документальное шоу, в котором футбольный клуб "Манчестер Сити" показывает свою жизнь. Шоу предоставляет зрителям уникальный доступ к закрытым дверям клуба, игрокам и тренерскому штабу, чтобы показать, как они работают и прилагают усилия для достижения успеха на всех уровнях.

 

В шоу участвуют игроки, главный тренер, технический персонал и руководство клуба "Манчестер Сити". Зрители могут наблюдать за играми, тренировками и ежедневной жизнью клуба, а также получить эксклюзивную информацию и комментарии от всех участников.

Все или ничего: Манчестер Сити - трейлер
Все или ничего: Манчестер Сити
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Бен Кингсли
Бен Кингсли Narrator
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Все или ничего: Манчестер Сити - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
Кадры из телешоу
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши