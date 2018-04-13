«Уайат Сенак разрулит» – это комедийно-познавательное вечернее шоу об актуальных проблемах, терзающих жителей США, и вариантах их решения. Ведущий Уайат Сенак отправляется в путешествие по стране, чтобы разобраться, что волнует его соотечественников на самом деле. Он выясняет, что общественная полиция пока далека от идеала, в Миннесоте из навоза делают альтернативное топливо, шахтеры противятся переходу на солнечную энергию, а в районе Скид-Роу разрабатывают способ уничтожить преступность без полиции.