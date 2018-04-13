Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не слышу зла" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Уайат Сенак разрулит
Постер сериала Уайат Сенак разрулит
Постер сериала Уайат Сенак разрулит
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Уайат Сенак разрулит

Уайат Сенак разрулит (2018 - 2019)

Wyatt Cenac's Problem Areas 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Уайат Сенак разрулит» – это комедийно-познавательное вечернее шоу об актуальных проблемах, терзающих жителей США, и вариантах их решения. Ведущий Уайат Сенак отправляется в путешествие по стране, чтобы разобраться, что волнует его соотечественников на самом деле. Он выясняет, что общественная полиция пока далека от идеала, в Миннесоте из навоза делают альтернативное топливо, шахтеры противятся переходу на солнечную энергию, а в районе Скид-Роу разрабатывают способ уничтожить преступность без полиции.

Уайат Сенак разрулит - трейлер второго сезона
Уайат Сенак разрулит
трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Wyatt Cenac
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Уайат Сенак разрулит - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Уайат Сенак разрулит - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши