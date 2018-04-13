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Уайат Сенак разрулит 2018 - 2019 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уайат Сенак разрулит
Киноафиша Сериалы Уайат Сенак разрулит Сезоны Сезон 1

Wyatt Cenac's Problem Areas 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уайат Сенак разрулит»

В 1 сезоне шоу «Уайат Сенак разрулит» неравнодушный к проблемам своих соотечественников ведущий отправляется в путешествие по Соединенным Штатам. В каждом городе он встречается с местными жителями, чтобы найти самые насущные, забавные и оригинальные проблемы, которые он мог бы помочь решить. Выясняется, что передовым исследованиям космоса мешает сущая мелочь, с которой не могут справиться технологии. Засоряющий природу навоз можно использовать как альтернативное топливо. Миллениалы способны на многое, но боятся сдвинуться с места. А в штате Миннесота, похоже, и вовсе проблема едет на проблеме и проблемой погоняет…

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Уайат Сенак разрулит» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Проблемы с космосом, проблемы с д*рьмом, проблемы Миннесоты Space Problems, Sh*t Problems, Minnesota Problems
Сезон 1 Серия 1
13 апреля 2018
Проблемы NRA, проблемы с куриными костями, проблемы Бирмингема NRA Problems, Chicken Bone Problems, Birmingham Problems
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2018
Энергетические проблемы, проблемы тысячелетий, проблемы охраны общественного порядка Energy Problems, Millennial Problems, Community Policing Problems
Сезон 1 Серия 3
27 апреля 2018
Проблемы с едой, проблемы с дождем, проблемы с заносом Food Problems, Rain Problems, Skid Row Problems
Сезон 1 Серия 4
4 мая 2018
Проблемы с банком, проблемы с комарами, проблемы с психическим здоровьем Bank Problems, Mosquito Problems, Mental Health Problems
Сезон 1 Серия 5
11 мая 2018
Проблемы с автоматикой, проблемы с красотой, проблемы с оружием Automation Problems, Beauty Problems, Gun Problems
Сезон 1 Серия 6
18 мая 2018
Проблемы со студентами, проблемы с тротуарами, проблемы с неправомерным поведением Student Problems, Sidewalk Problems, Misconduct Problems
Сезон 1 Серия 7
25 мая 2018
Проблемы с техническими отходами, проблемы с клеями, проблемы с наркотиками Tech Waste Problems, Adhesive Problems, Drug Problems
Сезон 1 Серия 8
1 июня 2018
Проблемы исследования, проблемы рифов, проблемы наказания Research Problems, Reef Problems, Punitive Problems
Сезон 1 Серия 9
8 июня 2018
Проблемы с учителем, проблемы с похоронами, совместные задачи Teacher Problems, Burial Problems, Collaborative Problems
Сезон 1 Серия 10
15 июня 2018
График выхода всех сериалов
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