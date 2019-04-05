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Уайат Сенак разрулит 2018 - 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Уайат Сенак разрулит
Киноафиша Сериалы Уайат Сенак разрулит Сезоны Сезон 2

Wyatt Cenac's Problem Areas 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Уайат Сенак разрулит»

Во 2 сезоне шоу «Уайат Сенак разрулит» Уайат исследует, почему работники крупных сетей быстрого питания не состоят в профсоюзах и какие проблемы они испытывают при устройстве на работу. Также он выясняет, какую роль программное обеспечение играет в распознавания лиц при слежке и как жизнь в городе влияет на мозговую активность. Сенак находит новую альтернативу сидению за письменным столом, выясняет, как в Салеме решают проблемы психического здоровья студентов, исследует порочную систему сексуального воспитания в Америке и расследует социальное неравенство в современном мире. По итогам он делает предложение, от которого инвесторы не могут отказаться.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Уайат Сенак разрулит» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Трудовые проблемы Labor Problems
Сезон 2 Серия 1
5 апреля 2019
Проблемы безопасности Safety Problems
Сезон 2 Серия 2
12 апреля 2019
Проблемы психического здоровья Mental Health Problems
Сезон 2 Серия 3
19 апреля 2019
Секс Проблемы Sex Problems
Сезон 2 Серия 4
26 апреля 2019
Проблемы неравенства Inequality Problems
Сезон 2 Серия 5
3 мая 2019
Проблемы частного сектора Private Sector Problems
Сезон 2 Серия 6
10 мая 2019
Проблемы автоматизации Automation Problems
Сезон 2 Серия 7
17 мая 2019
Проблемы высшего образования Higher Education Problems
Сезон 2 Серия 8
24 мая 2019
Иммиграционные проблемы Immigration Problems
Сезон 2 Серия 9
31 мая 2019
Проблемы сегрегации Segregation Problems
Сезон 2 Серия 10
7 июня 2019
График выхода всех сериалов
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