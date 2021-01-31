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Axios: Все имеет значение (2018), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Axios: Все имеет значение
Киноафиша Сериалы Axios: Все имеет значение Сезоны Сезон 4

Axios 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 31 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 21
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Axios: Все имеет значение»

В 4 сезоне шоу «Axios: Все имеет значение» зрителей ждет эксклюзивное интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, беседа с президентом футбольной команды «Вашингтон» Джейсоном Райтом и подробный разбор последствий пандемии COVID-19. Директор Национального института здравоохранения Фрэнсис Коллинз рассказывает все о создании вакцины, генеральный директор Fotbit Джеймс Парк делится новой технологией отслеживания зараженных, а президент Американской федерации учителей Рани Вайнгартен обсуждает безопасное открытие школ. Также в этом сезоне студию посетят губернатор Педро Пьерлуизи, сенатор Линдси Грэм, директор Ripple Альберт Бурла и другие.

Рейтинг шоу

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6.6 IMDb
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Список серий 4-го сезона телешоу «Axios: Все имеет значение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
31 января 2021
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
7 февраля 2021
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
14 февраля 2021
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
21 февраля 2021
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
28 февраля 2021
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
7 марта 2021
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 4 Серия 7
9 мая 2021
Episode 8
Сезон 4 Серия 8
16 мая 2021
Эпизод 9 Episode 9
Сезон 4 Серия 9
23 мая 2021
Эпизод 10 Episode 10
Сезон 4 Серия 10
6 июня 2021
Эпизод 11 Episode 11
Сезон 4 Серия 11
13 июня 2021
Эпизод 12 Episode 12
Сезон 4 Серия 12
20 июня 2021
Эпизод 13 Episode 13
Сезон 4 Серия 13
3 октября 2021
Разд. лейборист Марти Уолш; Бен и Джерри; генеральный директор Airbnb Sec. of Labor Marty Walsh; Ben & Jerry; Airbnb's CEO
Сезон 4 Серия 14
10 октября 2021
Разд. образования Кардона; сенатор Билл Кэссиди; генеральный директор Intel; Генеральный директор Коти Sec. of Education Cardona; Sen. Bill Cassidy; Intel CEO; Coty CEO
Сезон 4 Серия 15
17 октября 2021
Эпизод 16 Episode 16
Сезон 4 Серия 16
24 октября 2021
Сенатор Джош Хоули, R-MO; Генеральный директор Института сыворотки Индии; Генеральный директор Амтрак Sen. Josh Hawley, R-MO; Serum Institute of India CEO; Amtrak CEO
Сезон 4 Серия 17
7 ноября 2021
Крис Кристи; Йенс Столтенберг; генеральный директор IBM Chris Christie; Jens Stoltenberg; IBM CEO
Сезон 4 Серия 18
14 ноября 2021
Представитель Рашида Тлаиб; Генеральный директор Flexport; член палаты представителей Хаким Джеффрис; Лабораторное мясо Rep. Rashida Tlaib; Flexport CEO; Rep. Hakeem Jeffries; Lab-grown Meat
Сезон 4 Серия 19
21 ноября 2021
Эпизод 20 Episode 20
Сезон 4 Серия 20
12 декабря 2021
Эпизод 21 Episode 21
Сезон 4 Серия 21
12 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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