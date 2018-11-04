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Axios: Все имеет значение (2018), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Axios: Все имеет значение
Киноафиша Сериалы Axios: Все имеет значение Сезоны Сезон 1

Axios 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Axios: Все имеет значение»

В 1 сезоне шоу «Axios: Все имеет значение» журналисты крупнейшей мировой медиакорпорации приглашают в студию самых влиятельных ньюсмейкеров современности, проводят громкие расследования и берут уникальные интервью. Среди участников этого сезона – Дональд Трамп – младший и Кимберли Гилфойл, Адам Шифф, Том Стейер, Нита Лоуи, Тим Кук и многие другие люди, от которых зависит настоящее и будущее нашего мира. Пока Дональд Трамп соревнуется на выборах с женщинами, Тим Кук разрабатывает дополненную реальность нового поколения, а компания Apple пытается продлить жизненный цикл человека.

Рейтинг шоу

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона телешоу «Axios: Все имеет значение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2018
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 ноября 2018
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 ноября 2018
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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