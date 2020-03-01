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Axios: Все имеет значение (2018), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Axios: Все имеет значение
Киноафиша Сериалы Axios: Все имеет значение Сезоны Сезон 3

Axios 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Axios: Все имеет значение»

В 3 сезоне шоу «Axios: Все имеет значение» ведущие с помощью приглашенных гостей и эксклюзивных интервью пытаются подвести итоги минувших выборов в США. Что скрывает от аудитории Роджер Стоун? С чем связан митинг, устроенный штабом Трампа? За что осужден Харви Вайнштейн и какое будущее его ждет? О каких тайных соглашениях американского правительства должны знать простые граждане и как современность перекликается с поучительными страницами истории? Также в этом сезоне появляются легенда тенниса Билли Джин Кинг, секретарь HUD Бен Карсон, посол Китая в Соединенных Штатах Цуй Тянькай и сенатор Техаса Тед Круз.

Рейтинг шоу

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6.6 IMDb
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Список серий 3-го сезона телешоу «Axios: Все имеет значение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
1 марта 2020
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
8 марта 2020
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
15 марта 2020
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
22 марта 2020
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
27 апреля 2020
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
11 мая 2020
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
25 мая 2020
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
8 июня 2020
Эпизод 9 Episode 9
Сезон 3 Серия 9
22 июня 2020
Эпизод 10 Episode 10
Сезон 3 Серия 10
3 августа 2020
Эпизод 11 Episode 11
Сезон 3 Серия 11
17 августа 2020
Эпизод 12 Episode 12
Сезон 3 Серия 12
31 августа 2020
Эпизод 13 Episode 13
Сезон 3 Серия 13
8 сентября 2020
Эпизод 14 Episode 14
Сезон 3 Серия 14
14 сентября 2020
Эпизод 15 Episode 15
Сезон 3 Серия 15
28 сентября 2020
Эпизод 16 Episode 16
Сезон 3 Серия 16
12 октября 2020
Эпизод 17 Episode 17
Сезон 3 Серия 17
26 октября 2020
Эпизод 18 Episode 18
Сезон 3 Серия 18
9 ноября 2020
Эпизод 19 Episode 19
Сезон 3 Серия 19
23 ноября 2020
Эпизод 20 Episode 20
Сезон 3 Серия 20
7 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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