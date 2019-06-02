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Axios: Все имеет значение (2018), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Axios: Все имеет значение
Киноафиша Сериалы Axios: Все имеет значение Сезоны Сезон 2

Axios 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Axios: Все имеет значение»

Во 2 сезоне шоу «Axios: Все имеет значение» Джаред Кушнер дает эксклюзивное интервью о своих ближайших планах. Китай бросает Америке негласный политический вызов, к которому оказываются готовы не все политики и бизнесмены. А над миром нависает величайшая экологическая угроза за сотню лет. Также ведущие и приглашенные гости обсуждают устройство алгоритмов ненависти в интернете и реформу денежного залога, берут интервью у генерального директора Google и General Motors, размышляют о будущем конструктора LEGO к 2030 году, погружаются в мир современного киберспорта и делают ставки на судьбу США.

Рейтинг шоу

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6.6 IMDb
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Список серий 2-го сезона телешоу «Axios: Все имеет значение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
2 июня 2019
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
9 июня 2019
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
16 июня 2019
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
23 июня 2019
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
20 октября 2019
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
27 октября 2019
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
3 ноября 2019
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
10 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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