Сериал «Комики на грани здравого смысла» – это милый и забавный комедийно-документальный проект о юмористическом коллективе «У нас Аспергеры». Четверо ребят объединены не только любовью к юмору, но и одной из форм аутизма. У каждого из членов команды есть серьезный диагноз – синдром Аспергера, который мешает им вести нормальную социальную жизнь и общаться с обычными людьми. Тем не менее герои отправляются в турне от Бостона до Лос-Анджелеса, чтобы выходить на сцену и делиться своим видением мира.