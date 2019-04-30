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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Комики на грани здравого смысла

Комики на грани здравого смысла (2019 - 2019)

On Tour with Asperger's Are Us 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Комики на грани здравого смысла» – это милый и забавный комедийно-документальный проект о юмористическом коллективе «У нас Аспергеры». Четверо ребят объединены не только любовью к юмору, но и одной из форм аутизма. У каждого из членов команды есть серьезный диагноз – синдром Аспергера, который мешает им вести нормальную социальную жизнь и общаться с обычными людьми. Тем не менее герои отправляются в турне от Бостона до Лос-Анджелеса, чтобы выходить на сцену и делиться своим видением мира.

 

В ролях
В ролях
Ной Бриттон
Этан Финлан
Джек Ханке
Нью Майкл Ингеми
Джеми Лофтус
Рик Ройер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Комики на грани здравого смысла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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