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Комики на грани здравого смысла 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Комики на грани здравого смысла
Киноафиша Сериалы Комики на грани здравого смысла Сезоны Сезон 1

On Tour with Asperger's Are Us 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Комики на грани здравого смысла»

В 1 сезоне сериала «Комики на грани здравого смысла» в центре событий оказывается необычная четверка артистов разговорного жанра. Все герои – профессиональные комики, не боящиеся каждый день выходить на сцену и делиться со зрителями своими жизненными наблюдениями и чувством юмора. Это вдвойне восхищает, учитывая, что каждый из ребят имеет серьезный диагноз. У всех них есть синдром Аспергера – один из видов аутизма. Это значит, что все четверо испытывают проблемы с общением и восприятием мира, подобно знаменитому Шелдону Куперу из «Теории большого взрыва». Тем не менее у них есть на все свое мнение и заготовленная шутка.

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Список серий 1-го сезона сериала «Комики на грани здравого смысла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 апреля 2019
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 апреля 2019
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2019
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2019
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 мая 2019
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 мая 2019
График выхода всех сериалов
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