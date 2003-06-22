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Зеленый свет (2001), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Зеленый свет
Киноафиша Сериалы Зеленый свет Сезоны Сезон 2

Project Greenlight 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 июня 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Зеленый свет»

Во 2 сезоне шоу «Зеленый свет» начинающие режиссеры проводят конкурс на лучший сценарий. После изучения тысяч талантливых работ список сужается до четырех. Среди них оказывается рукопись сценаристки Эрики Бини «Битва при Шейкер-Хайтс», у которой есть все шансы получить экранизацию в этом сезоне. Сорежиссерами становятся Кайл Рэнкин и Эфрам Потель. Кастинги и совещания по бюджету будущего фильма в этот раз проходят в Лос-Анджелесе. Однако первые проблемы подстерегают героев уже на первых неделях проекта. Финансирования не хватает, актеры нравятся не всем, а на съемки и монтаж остается все меньше и меньше времени.

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона телешоу «Зеленый свет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 2, Эпизод 1 Season 2, Episode 1
Сезон 2 Серия 1
22 июня 2003
Сезон 2, Эпизод 2 Season 2, Episode 2
Сезон 2 Серия 2
22 июня 2003
Сезон 2, Эпизод 3 Season 2, Episode 3
Сезон 2 Серия 3
29 июня 2003
Сезон 2, Эпизод 4 Season 2, Episode 4
Сезон 2 Серия 4
29 июня 2003
Сезон 2, Эпизод 5 Season 2, Episode 5
Сезон 2 Серия 5
6 июля 2003
Сезон 2, Эпизод 6 Season 2, Episode 6
Сезон 2 Серия 6
13 июля 2003
Сезон 2, Эпизод 7 Season 2, Episode 7
Сезон 2 Серия 7
20 июля 2003
Сезон 2, Эпизод 8 Season 2, Episode 8
Сезон 2 Серия 8
20 июля 2003
Сезон 2, Эпизод 9 Season 2, Episode 9
Сезон 2 Серия 9
27 июля 2003
Сезон 2, Эпизод 10 Season 2, Episode 10
Сезон 2 Серия 10
3 августа 2003
Сезон 2, Эпизод 11 Season 2, Episode 11
Сезон 2 Серия 11
10 августа 2003
Сезон 2, Эпизод 12 Season 2, Episode 12
Сезон 2 Серия 12
17 августа 2003
Сезон 2, Эпизод 13 Season 2, Episode 13
Сезон 2 Серия 13
24 августа 2003
График выхода всех сериалов
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