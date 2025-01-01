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Зеленый свет
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Project Greenlight
18+
Год выпуска
2001
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
HBO
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
7.2
IMDb
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Список сезонов телешоу «Зеленый свет»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
2 декабря 2001 - 10 февраля 2002
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
22 июня 2003 - 24 августа 2003
Сезон 3 / Season 3
9 эпизодов
15 марта 2005 - 12 мая 2005
Серия 4 / Season 4
8 эпизодов
13 сентября 2015 - 1 ноября 2015
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