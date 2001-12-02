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Зеленый свет (2001), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Зеленый свет
Киноафиша Сериалы Зеленый свет Сезоны Сезон 1

Project Greenlight 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 декабря 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Зеленый свет»

В 1 сезоне шоу «Зеленый свет» события разворачиваются в павильоне крупной голливудской киностудии. Бен Аффлек, Мэтт Деймон и другие знаменитости, имеющие непосредственное отношение к кинематографу, впервые в жизни пробуют себя в качестве режиссера. Кто-то из них прежде лишь сиял на экране в главных ролях, а у кого-то был опыт написания сценариев, разработки костюмов или участия в постпродакшене. Но никто из героев до этого дня не организовывал съемочный процесс самостоятельно. Тем не менее всего через несколько недель они должны предоставить студии приличный результат. С чего же начать новичкам?

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона телешоу «Зеленый свет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
А потом был один (1) And Then There Was One (1)
Сезон 1 Серия 1
2 декабря 2001
А потом был один (2) And Then There Was One (2)
Сезон 1 Серия 2
2 декабря 2001
Пит идет на работу Pete Goes to Work
Сезон 1 Серия 3
9 декабря 2001
Бен звонит Харви Ben Calls Harvey
Сезон 1 Серия 4
16 декабря 2001
Милый дом Чикаго Sweet Home Chicago
Сезон 1 Серия 5
23 декабря 2001
Производство в условиях Криса Мура Producing Under Chris Moore Conditions
Сезон 1 Серия 6
30 декабря 2001
Хрупкий баланс сил при производстве фильма The Delicate Balance of Power in Producing a Movie
Сезон 1 Серия 7
6 января 2002
Директор и его DP The Director and His DP
Сезон 1 Серия 8
13 января 2002
Акт жонглирования режиссера The Juggling Act of a Director
Сезон 1 Серия 9
20 января 2002
Получение нужных вам кадров Getting the Footage You Need
Сезон 1 Серия 10
27 января 2002
Процесс редактирования The Editing Process
Сезон 1 Серия 11
3 февраля 2002
Крис Мур: Конец эксперимента Chris Moore: The End of the Experiment
Сезон 1 Серия 12
10 февраля 2002
График выхода всех сериалов
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