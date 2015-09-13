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Зеленый свет (2001), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Зеленый свет
Киноафиша Сериалы Зеленый свет Сезоны Сезон 4

Project Greenlight 18+
Оригинальное название Season 4
Название Серия 4
Премьера сезона 13 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Зеленый свет»

В 4 сезоне шоу «Зеленый свет» несколько режиссеров-любителей присылают свои короткометражные фильмы Мэтту и Бену и их команде судей. Но в списке фаворитов оказываются сразу несколько счастливчиков, между которыми в этот раз не так-то просто выбрать. До начала съемок есть еще два месяца, но с тратами необходимо определиться уже сейчас. Эффи, Марк и Лен пытаются убедить Джейсона, что цифровые технологии – единственный способ сохранить проект в рамках графика и бюджета. Тем временем Джейсон, вместо того чтобы продвигаться вперед с одобренным сценарием, предлагает свой собственный вариант – мрачную комедию под названием «Праздный класс».

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Список серий 4-го сезона телешоу «Зеленый свет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
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Сезон 4 Серия 1
13 сентября 2015
Разбойник Going Rogue
Сезон 4 Серия 2
20 сентября 2015
Пистолет к голове Gun to Your Head
Сезон 4 Серия 3
27 сентября 2015
Верно подмечено Duly Noted
Сезон 4 Серия 4
4 октября 2015
Изображение готово Picture's Up
Сезон 4 Серия 5
11 октября 2015
Стержень The Pivot
Сезон 4 Серия 6
18 октября 2015
Авария в ожидании случиться Accident Waiting to Happen
Сезон 4 Серия 7
25 октября 2015
Обнять и отпустить Hug and Release
Сезон 4 Серия 8
1 ноября 2015
График выхода всех сериалов
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