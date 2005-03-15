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Зеленый свет (2001), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Зеленый свет
Киноафиша Сериалы Зеленый свет Сезоны Сезон 3

Project Greenlight 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 15 марта 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Зеленый свет»

В 3 сезоне шоу «Зеленый свет» продюсеры Майк и Джоэл впервые пробуют себя в качестве сорежиссеров общего проекта. У них есть девять недель до начала производства, чтобы определиться с выбором сценария, провести кастинги и подготовить локации для съемок. Но возможно ли снять хороший фильм всего за 20 дней работы с камерой? Для получения дополнительной недели, в которой они нуждаются, потребуется на полмиллиона долларов больше, чем сопредседатель Dimension Эндрю Рона готов потратить на фильм. У ребят все еще есть шанс найти дополнительное финансирование… или же сэкономить на чем-то другом.

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Список серий 3-го сезона телешоу «Зеленый свет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Кассовые сборы или банкротство Box Office or Bust
Сезон 3 Серия 1
15 марта 2005
Радость пре-продакшена The Joy of Pre-Production
Сезон 3 Серия 2
22 марта 2005
Преодоление разрыва Bridging the Gap
Сезон 3 Серия 3
29 марта 2005
Разобрать Cast Apart
Сезон 3 Серия 4
7 апреля 2005
Свет, Камера... Бездействие Lights, Camera...Inaction
Сезон 3 Серия 5
14 апреля 2005
Мятеж в баре Mutiny on the Bar Set
Сезон 3 Серия 6
21 апреля 2005
Одна неделя до рэпа One Week to Rap
Сезон 3 Серия 7
28 апреля 2005
Искупление Redemption
Сезон 3 Серия 8
5 мая 2005
Это упаковка It's a Wrap
Сезон 3 Серия 9
12 мая 2005
График выхода всех сериалов
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