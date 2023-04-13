Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Красиво 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Красиво
Киноафиша Сериалы Красиво Сезоны Сезон 1

Красиво 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 11
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Красиво»

В 1 сезоне сериала «Красиво» зрители узнают все об отечественной моде последнего десятилетия. Откуда берутся тренды? Всегда ли стоит им следовать? Как красота соотносится со стилем и требует ли она жертв? Ответы на все эти вопросы в своем исследовании дадут Ксения Собчак, Мария Миногарова, Pharaoh, Антон Севидов, Виктория Газинская и многие другие знаменитости. Причем эксперты в мире моды будут работать бок о бок со звездами, которые эту моду задают и популяризируют. История начнется в 2011 году – на пике «тяжелого люкса» – и будет постепенно развиваться в направлении современности, когда «нормкор» становится синонимом моды.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Красиво» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Стразы. Стринги. Гламур
Сезон 1 Серия 1
13 апреля 2023
Дресс-код бородатых детей
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2023
Русский шик
Сезон 1 Серия 3
13 апреля 2023
На спорте
Сезон 1 Серия 4
13 апреля 2023
Сникерхедство
Сезон 1 Серия 5
13 апреля 2023
Новые гопники
Сезон 1 Серия 6
13 апреля 2023
Одежда с приставкой эко
Сезон 1 Серия 7
13 апреля 2023
Модно смеяться над собой
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 2023
Метавинтаж: вперёд в прошлое
Сезон 1 Серия 9
13 апреля 2023
Карантинный стиль
Сезон 1 Серия 10
13 апреля 2023
Нео-нарядность
Сезон 1 Серия 11
13 апреля 2023
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше