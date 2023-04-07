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Детектив на все руки. Утром проснутся не все 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Детектив на все руки. Утром проснутся не все
Киноафиша Сериалы Детектив на все руки. Утром проснутся не все Сезоны Сезон 1

Детектив на все руки. Утром проснутся не все 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Детектив на все руки. Утром проснутся не все»

В 1 сезоне сериала «Детектив на все руки. Утром проснутся не все» массажистка Наталья Селиванова ранним утром приезжает домой к своему постоянному клиенту. Но в доме ее никто не встречает, а в кабинете она обнаруживает страшную картину: мужчина приколот к своему любимому креслу сувенирной шпагой, как бабочка в коллекции. Наташа оказывается первым человеком, обнаружившим тело, так как у прислуги в этот день был выходной. Кроме странной ритуальной формы убийства, зацепок для полиции на месте преступления не оказывается. Наташа не может оставаться в стороне от расследования и решает любыми способами найти виновника.

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Список серий 1-го сезона сериала «Детектив на все руки. Утром проснутся не все» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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