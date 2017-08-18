В 5 сезоне сериала «Динотракс» поскольку все больше и больше траксов прибывает на Кратер, у Ти-ракса полно забот, ведь всех надо разместить. Тем временем у главного злоумышленника Ди-Стракса назревает очередной коварный план, который позволит избавиться от Ти-Ракса и его друзей раз и навсегда. После того как Тай и Ти-Ракс были выброшены из Кратера, им нужно построить плот, чтобы вернуться домой. По дороге на них совершает нападение какой-то странный новый Тракс. Когда команда наконец достигает Кратера, то узнает, что Ди-Стракс построил вокруг стену, чтобы не пустить их внутрь. Тай должен сплотить остальных, чтобы вернуть Кратер.