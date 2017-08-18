Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dinotrux 2015 - 2017, season 5

Dinotrux season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Dinotrux Seasons Season 5

Dinotrux 6+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 18 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 24 minutes
"Dinotrux" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Динотракс» поскольку все больше и больше траксов прибывает на Кратер, у Ти-ракса полно забот, ведь всех надо разместить. Тем временем у главного злоумышленника Ди-Стракса назревает очередной коварный план, который позволит избавиться от Ти-Ракса и его друзей раз и навсегда. После того как Тай и Ти-Ракс были выброшены из Кратера, им нужно построить плот, чтобы вернуться домой. По дороге на них совершает нападение какой-то странный новый Тракс. Когда команда наконец достигает Кратера, то узнает, что Ди-Стракс построил вокруг стену, чтобы не пустить их внутрь. Тай должен сплотить остальных, чтобы вернуть Кратер.

Series rating

6.5
Rate 12 votes
"Dinotrux" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Imposters
Season 5 Episode 1
18 August 2017
Aquadons
Season 5 Episode 2
18 August 2017
The Return
Season 5 Episode 3
18 August 2017
Junktools
Season 5 Episode 4
18 August 2017
Dreadtrux Part 1
Season 5 Episode 5
18 August 2017
Dreadtrux Part 2
Season 5 Episode 6
18 August 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more