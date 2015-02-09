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Галлиполи 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Галлиполи
Киноафиша Сериалы Галлиполи Сезоны Сезон 1

Gallipoli 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 февраля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Галлиполи»

В 1 сезоне сериала «Галлиполи» события разворачиваются 25 апреля 1915 года. Четверо молодых солдат-добровольцев австралийской армии вместе со своим полком прибывают в Галлиполи. В это время там идут страшные и кровопролитные бои за турецкие высоты. Сотни тысяч солдат на пяти фронтах пытаются выбраться из западни, но результаты оказываются для многих катастрофическими. Хаотичная и героическая битва не знает ни пощады, ни личных интересов. Каждый служащий здесь – шестеренка в огромном и страшном механизме войны. Во время прекращения огня австралийские и турецкие солдаты встречаются на ничейной земле, чтобы похоронить своих погибших.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Галлиполи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первый день The First Day
Сезон 1 Серия 1
9 февраля 2015
Мой друг, враг My Friend, The Enemy
Сезон 1 Серия 2
16 февраля 2015
Один мужчина A Man Alone
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2015
Более глубокий шрам The Deeper Scar
Сезон 1 Серия 4
2 марта 2015
Прорыв The Breakout
Сезон 1 Серия 5
2 марта 2015
Если только... If Only...
Сезон 1 Серия 6
9 марта 2015
Земля пребывает The Earth Abides
Сезон 1 Серия 7
9 марта 2015
График выхода всех сериалов
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