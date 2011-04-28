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Киноафиша Сериалы Прямой эфир

Прямой эфир (2011 - …)

Прямой эфир 16+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 11 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность телешоу 2232 часа 0 минут
О чем телешоу

"Прямой эфир" - это интеллектуальное ток-шоу, которое выходит в эфир на Россия-1. Его цель - затрагивать сложные вопросы жизни, поднять актуальные социальные проблемы и дать возможность поучаствовать в обсуждении этих тем как экспертам, так и обычным зрителям.

 

Главным принципом шоу является открытость и диалог, где каждый может высказаться и поделиться своим мнением о происходящем. "Прямой эфир" привлекает в программу как молодых, так и опытных политиков, общественных деятелей, членов правозащитных организаций, а также обычных граждан, которые могут задавать свои вопросы и высказывать свою позицию по поводу темы обсуждения.

 

В шоу поднимаются такие вопросы, как международная политика, образование, экономика, экология, социальные проблемы, жилищный вопрос и многое другое. "Прямой эфир" - это программы, которые вызывают не только интерес, но и живой обмен идеями, а мнения экспертов и специалистов на той или иной теме бывают очень образовательными. Телезрители могут видеть, какую позицию занимают гости программы, а также узнать мнение других участников и зрителей, что делает шоу гуманистической площадкой для дискуссии.

В ролях
В ролях
Андрей Малахов
Андрей Малахов
Борис Корчевников
Михаил Зеленский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Прямой эфир - Сезон 1 Сезон 1
2011, 159 эпизодов
Прямой эфир - Сезон 2 Сезон 2
2013, 221 эпизод
Прямой эфир - Сезон 3 Сезон 3
2014, 226 эпизодов
Прямой эфир - Сезон 4 Сезон 4
2015, 229 эпизодов
Прямой эфир - Сезон 5 Сезон 5
2016, 228 эпизодов
Прямой эфир - Сезон 6 Сезон 6
2017, 244 эпизода
Прямой эфир - Сезон 7 Сезон 7
2018, 199 эпизодов
Прямой эфир - Сезон 8 Сезон 8
2019, 244 эпизода
Прямой эфир - Сезон 9 Сезон 9
2020, 225 эпизодов
Прямой эфир - Сезон 10 Сезон 10
2021, 226 эпизодов
Прямой эфир - Сезон 11 Сезон 11
2022, 31 эпизод
Кадры из телешоу
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