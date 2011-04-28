"Прямой эфир" - это интеллектуальное ток-шоу, которое выходит в эфир на Россия-1. Его цель - затрагивать сложные вопросы жизни, поднять актуальные социальные проблемы и дать возможность поучаствовать в обсуждении этих тем как экспертам, так и обычным зрителям.

Главным принципом шоу является открытость и диалог, где каждый может высказаться и поделиться своим мнением о происходящем. "Прямой эфир" привлекает в программу как молодых, так и опытных политиков, общественных деятелей, членов правозащитных организаций, а также обычных граждан, которые могут задавать свои вопросы и высказывать свою позицию по поводу темы обсуждения.

В шоу поднимаются такие вопросы, как международная политика, образование, экономика, экология, социальные проблемы, жилищный вопрос и многое другое. "Прямой эфир" - это программы, которые вызывают не только интерес, но и живой обмен идеями, а мнения экспертов и специалистов на той или иной теме бывают очень образовательными. Телезрители могут видеть, какую позицию занимают гости программы, а также узнать мнение других участников и зрителей, что делает шоу гуманистической площадкой для дискуссии.