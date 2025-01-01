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Прямой эфир
16+
Год выпуска
2011
Страна
Россия
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Россия 1
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
2.8
IMDb
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Список сезонов телешоу «Прямой эфир»
Сезон 1
159 эпизодов
28 апреля 2011 - 21 декабря 2011
Сезон 2
221 эпизод
9 января 2013 - 26 декабря 2013
Сезон 3
226 эпизодов
9 января 2014 - 30 декабря 2014
Сезон 4
229 эпизодов
12 января 2015 - 29 декабря 2015
Сезон 5
228 эпизодов
11 января 2016 - 29 декабря 2016
Сезон 6
244 эпизода
9 января 2017 - 29 декабря 2017
Сезон 7
199 эпизодов
9 января 2018 - 28 декабря 2018
Сезон 8
244 эпизода
9 января 2019 - 27 декабря 2019
Сезон 9
225 эпизодов
13 января 2020 - 29 декабря 2020
Сезон 10
226 эпизодов
11 января 2021 - 29 декабря 2021
Сезон 11
32 эпизода
10 января 2022 - 17 июня 2022
Сезон 12
76 эпизодов
3 марта 2023 - 30 августа 2024
Сезон 13
41 эпизод
11 января 2024 - 15 ноября 2024
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