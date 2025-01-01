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Молодые ножи
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Молодые ножи, список сезонов
Molodye nozhi
16+
Год выпуска
2021
Страна
Россия
Эпизод длится
1 час 15 минут
Телеканал
Пятница!
Рейтинг шоу
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Список сезонов телешоу «Молодые ножи»
Сезон 1
12 эпизодов
17 ноября 2021 - 9 февраля 2022
Сезон 2
12 эпизодов
30 января 2023 - 10 апреля 2023
Сезон 3
16 эпизодов
10 января 2024 - 8 мая 2024
Сезон 4
20 эпизодов
12 ноября 2024 - 9 июля 2025
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