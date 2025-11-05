Меню
Молодые ножи (2021), 5 сезон
К сожалению, постер отсутствует
Molodye nozhi
16+
Премьера сезона
5 ноября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
6
Продолжительность сезона
7 часов 30 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
1
голос
Список серий телешоу Молодые ножи
Серия 1. Повара с Патриков
Серия 1
5 ноября 2025
Серия 2. Повара Питера и Москвы
Серия 2
12 ноября 2025
Серия 3. Классические соусы со всего мира
Серия 3
19 ноября 2025
Серия 4. Посуда народов мира
Серия 4
26 ноября 2025
Серия 5. Кухня народов Севера
Серия 5
3 декабря 2025
Серия 6. Салаты эпохи СССР
Серия 6
10 декабря 2025
