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Молодые ножи (2021), 4 сезон
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Молодые ножи
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Сезон 4
Molodye nozhi
16+
Название
Сезон 4
Премьера сезона
12 ноября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
20
Продолжительность сезона
25 часов 0 минут
Рейтинг шоу
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Список серий телешоу Молодые ножи
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1. Европейская классика
Сезон 4
Серия 1
12 ноября 2024
Серия 2. Кавказская кухня
Сезон 4
Серия 2
19 ноября 2024
Серия 3. Классика французской кухни
Сезон 4
Серия 3
19 ноября 2024
Серия 4
Сезон 4
Серия 4
26 ноября 2024
Серия 5. Пельмени со всего мира
Сезон 4
Серия 5
4 декабря 2024
Серия 6. Узбекская кухня
Сезон 4
Серия 6
9 декабря 2024
Серия 7. Блюда знаменитых женщин
Сезон 4
Серия 7
17 декабря 2024
Серия 8. Средиземнморская кухня
Сезон 4
Серия 8
27 декабря 2024
Серия 9. Рождественские блюда
Сезон 4
Серия 9
8 января 2025
Серия 10. Отличники
Сезон 4
Серия 10
15 января 2025
Серия 11. Любимые блюда первых лиц
Сезон 4
Серия 11
22 января 2025
Серия 12. Кухня русского севера
Сезон 4
Серия 12
29 января 2025
Серия 13. Фастфуд
Сезон 4
Серия 13
5 февраля 2025
Серия 14. Итальянская классика
Сезон 4
Серия 14
12 февраля 2025
Серия 15. Сэндвичи
Сезон 4
Серия 15
19 февраля 2025
Серия 16
Сезон 4
Серия 16
21 мая 2025
Серия 17. Знаменитые блюда регионов России
Сезон 4
Серия 17
28 мая 2025
Серия 18. Завтраки со всего света
Сезон 4
Серия 18
4 июня 2025
Серия 19
Сезон 4
Серия 19
11 июня 2025
Серия 20. Пельмени со всего мира
Сезон 4
Серия 20
9 июля 2025
График выхода всех сериалов
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